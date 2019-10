La terrible acusación de Sabrina Landucci, la exmujer de Mario Cipollini: "Me apuntó con una pistola cargada en la cabeza"

Más información Detenido un nadador de 22 años por un supuesto caso de acoso sexual

El exclclista Mario Cipollini está siendo juzgado en Italia por un presunto maltrato hacia su exmujer, Sandra Landucci. Y por lo escuchado de la supuesta agredida, parece que Cipollini perdió la cabeza por completo.

"Estábamos en nuestra casa de Monte San Quirico y acabábamos de tener nuestra enésima discusión. Mi marido había llegado a casa al amanecer y yo sospechaba de una infidelidad. Cuando se lo comenté me golpeó y me arrastró por la habitación", ha declarado Sabrina Landucci en el juicio en unas palabras de las que se hace eco el 'Corriere della Sera'

"Me apuntó con una pistola cargada en la sien. Y no era la primera vez. En otra ocasión me persiguió con su arma", aseguró ante el juez la exmujer de Cipollini.

Mario Cipollini se retiró en 2005 siendo uno de los mejores esprinters de todos los tiempos, con casi 200 victorias en su palmarés.