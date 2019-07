Nathalie Birli, ciclista profesional y triatleta austríaca, ha narrado el secuestro que sufrió el pasado martes a las cinco de la tarde cerca de Graz (Austria).

Estaba entrenando y un coche la atropelló y golpeó. Después, el conductor la inmovilizó y la metió en el vehículo a la fuerza, llevándola a una casa apartada donde la mantuvo durante horas. Incluso la amenazaron con un cuchillo, como ella misma relata:

"Mil gracias a todos los que me buscaron ayer. No podías haberme encontrado. Me golpearon, me golpearon, me ataron y me llevaron a una pequeña casa de la calle, como una mala película. Gracias a Dios pude liberarme y estoy bien, excepto por un brazo roto y una lesión en la cabeza", cuenta Nathalie en Facebook. Ha asegurado al 'Bild' que su secuestrador la retuvo "atada desnuda a una silla".

Al parecer, finalmente el secuestrador la llevó a su casa y la dejó libre, según el jefe de policía de Graz, Fritz Grundnig. El secuestrador, de 33 años, ya ha sido detenido; el GPS de la bicicleta, la descripción del sujeto y del vehículo en el que Nathalie fue secuestrada, les llevó hasta la casa del secuestrador.