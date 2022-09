Primoz Roglic abandona La Vuelta tras su aparatosa caída en la etapa del martes

Primoz Roglic abandona la Vuelta a España 2022 como consecuencia de la caída que sufrió este martes en el final de la etapa. El esloveno es el campeón de las 3 últimas ediciones de La Vuelta y, además, en esta edición estaba luchando por la victoria como segundo clasificado de la general.

Ha sido su propio equipo, el Jumbo Visma, quien ha confirmado a través de un mensaje en redes sociales que su corredor estrella no tomará la salida este 7 de septiembre. "Lamentablemente, no estará en la salida de la etapa 17 como consecuencia de la caída de ayer. ¡Recupérate pronto, campeón! Gracias por todos los momentos bonitos de esta Vuelta. Tenías planes ambiciosos para los últimos días, pero lamentablemente no está destinado a ser", han escrito.

Caída en la etapa del martes

El corredor sufrió ayer una caída en la etapa entre Aracena (Huelva) y el Monasterio de Tentudía (Badajoz) en el tramo final. Roglic había lanzado un ataque a 2,7 kilómetros de la meta y sufrió la caída cuando estaba en pleno sprint para tratar de recortar distancia con Evenepoel en la clasificación.

Tras un roce con Fred Wright, el esloveno se desequilibró y cayó contra el asfalto. La dirección de carrera determinó que Evenepoel estaba en distancia de seguridad cuando ocurrió el accidente y continúa líder y solo perdió 8 segundos frente a Roglic.

Después, el parte médico del tricampeón señala que sufre "policontusiones, heridas superficiales en codo, cadera y rodilla del costado derecho que han precisado de curas locales". Aunque el esloveno continuó la carrera y llegó a la meta, lo que parecía ser una aparatosa caída sin más complicaciones le obliga ahora al póker de triunfos en la La Vuelta España.

Este miércoles, la Vuelta retoma su actividad con un recorrido de 162,3 kilómetros entre las localidad de Aracena y el Monasterio de Tentudía.