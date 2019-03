'Perico' Delgado confía en que Contador no se retire a final de 2016

El exciclista Pedro Delgado ha confiado este viernes en Segovia en que 2016 no sea el último año como profesional de Alberto Contador, al que ha deseado éxitos para que "se quede con ganas de un postre en 2017".

Tras participar en la tradicional "Carrera del pavo" para bicicletas sin cadena, el ahora comentarista deportivo ha indicado que cuando un corredor trabaja a un nivel tan alto, "acaba muy cansado, con mucha presión y apetece cambiar el chip".

De ahí que haya subrayado que entenderá a Contador cuando lo deje, "porque estos deportistas de nivel están muy quemados, lo malo del ciclismo es que cuando lo dejas es para siempre, pero lo que dure bien recibido estará".

Para Delgado, ganador de un Tour de Francia y dos vueltas a España, en lo deportivo para el ciclismo, el año 2016 "viene como estos últimos".

"Tenemos un plantel de corredores impresionante. El problema es que ya está cargado de años, como puede ser el caso de Valverde, Joaquim Rodríguez o Alberto Contador", dijo.

A su juicio, estos profesionales "lo dejaran entre uno y tres años, mientras que el relevo parece que será Mikel Landa: es donde hay esperanza".

Delgado ha añadido que "Movistar, probablemente, será el mejor equipo mundial y ciclistas como Valverde o Joaquim pueden ser los numeros uno, estamos orgullosos, falta ver los resultados, pero los corredores son buenos".

En cuanto a las promesas, tras lamentar que no haya muchos equipos profesionales, lo que hace que muchos jóvenes no tengan salida, Delgado ha afirmado que, "el año pasado no hablábamos de Landa y, al final, hay una generación escondida que explota un día y nos hace tener mucha ilusión para el futuro".

El circuito olímpico lo ha calificado de "durísimo" pero ha matizado que, afortunadamente, es "muy bueno para las opciones de los ciclistas españoles, "porque, cuanto más duro, más selectivo, mejores corredores tenemos para ello".

En su opinión, "incluso Contador que, a lo mejor, no optaría en otro circuito, puede ser un corredor a ganar el oro en la prueba en línea, como luego Valverde o Joaquim Rrodríguez, es tan duro que hay ilusiones puestas para que demos un triunfo".

Sobre los atropellos a los ciclistas en carretera, Pedro Delgado ha opinado que "no puede ser que un conductor que atropelle a un ciclista y lo mate muchas veces no tenga ninguna pena, mientras te quitan puntos cuando te pasas un semáforo".

Ha añadido que "las familias de las víctimas ven un agravio comparativo de que es más fácil atropellar a un ciclista que saltarte un semáforo, por lo que la Administración debe tomar en cuenta eso y proteger al más débil, en ese mundo de justicia que queremos, ahora no está bien".

Como experto en la bicicleta, ha pedido "un poco de paciencia al conductor de motor y un poco de prudencia al ciclista", y ha añadido que, muchas veces los accidentes son inevitables, pero, en la medida de lo posible, "hay que extremar la precaución".