Mark Cavendish: "La Vuelta a España se ha vuelto estúpida con tantos finales en alto"

El corredor británico Mark Cavendish ha dicho durante su participación en la Vuelta a Gran Bretaña que "la Vuelta se ha vuelto estúpida" por incluir tantos finales en alto en sus recorridos en los últimos años, razón por la cual "nadie quiere ir a la Vuelta salvo que te hayas caído en el Tour".

"Once finales en alto este año", se ha quejado, reivindicando a la vez el valor de los esprints, su especialidad como corredor. "Una cosa para los espectadores: los velocistas no son malos ciclistas. No tienen que ir rápido cuesta arriba para hacer una buena carrera", ha defendido.

"Nadie quiere ir a la Vuelta salvo que te hayas caído en el Tour de Francia", ha asegurado el británico del Etixx-Quick Step, que no corre la Vuelta, en la que ha sumado tres triunfos de etapa, desde 2011. Para Cavendish, la que está disputando estos días, la Vuelta a Gran Bretaña, "es la mejor carrera para preparar los Mundiales".

"Solo espero que Mick (Bennett, el director de la carrera) y los organizadores la mantengan así y no se vuelva locos como en la Vuelta, porque la gente dejará de venir", ha añadido.