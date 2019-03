Froome: "No tengo las mismas fuerzas que cuando gané el Tour"

A pesar de la gran ascesión que ha hecho a Cumbre del Sol en la novena etapa de la Vuelta a España, Chris Froome no se ve como en el Tour de Francia. El británico, que conquistó la ronda gala este año, admite que no tiene las mismas fuerzas que cuando ganó el Tour pero que pondrá "las cosas difíciles".

El del Sky quiere plantar batalla: "No estoy descontento con lo logrado. No creí que iba a estar tan bien a estas alturas de carrera. No tengo las mismas fuerzas que en el Tour pero intentaré poner las cosas complicadas para que no me batan en la Vuelta. Me siento muy cómodo y me gustan tanto el ambiente como el clima".

Froome espera llegar fuerte al final: "Lo haré lo mejor que pueda y siempre agradeciendo a mis compañeros el trabajo diario para que pueda llegar al final".