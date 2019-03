Boasson Hagen se impone en solitario antes de la contrarreloj decisiva del Tour de Francia

El noruego Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) logró su tercer triunfo en el Tour de Francia, seis años después de haber conseguido sus dos victorias anteriores. El campeón del Noruega contra el crono, de 30 años, culminó una nutrida escapada tolerada por el pelotón en la etapa más larga de la edición, 222,5 kilómetros entre Embrun y Salon-de-Provence.

64e victoire de pour @EBhagen et 3e victoire sur le Tour ! / 64th victory of his life and his 3rd on the Tour! #TDF2017 pic.twitter.com/9JgwGY43TJ