Alejandro Valverde: "Soy combativo, el podio no está decidido"

"Yo siempre soy combativo", ha apuntado recordando su costumbre de pelear siempre por lo máximo a lo que puede aspirar. "Estoy muy contento. Esta mañana, rodando, las sensaciones han sido muy buenas y me dije que esta tarde iba a ir a tope. He ido así y me ha salido", reconoció.

"Yo soy combativo siempre, el podio aún no está decidido. Queda vuelta, hay rivales, pero yo también estoy ahí", ha apuntado, nada más llegar a meta Valverde ha sido tercero en la etapa, a 1:08 del ganador Tom Dumoulin y se ha quedado en la general sexto a 3:15 del holandés.