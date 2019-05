Alejandro Valverde no correrá el Giro de Italia

SE LESIONÓ ANTES DE LA LIEJA-BASTOÑA-LIEJA

Alejandro Valverde no correrá finalmente el Giro de Italia, primera 'grande' del año que da comienzo el próximo 11 de mayo, por no haberse recuperado del todo del golpe sufrido antes de correr la Lieja-Bastoña-Lieja. El ciclista español prefiere no arriesgar su recuperación para regresar al máximo nivel en la segunda mitad de año.