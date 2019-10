La campeona de España Elena Loyo se lleva la Media Maratón de la Mujer: "Me hacía mucha ilusión esta carrera"

La alavesa Elena Loyo, campeona de España de medio maratón, consiguió la victoria, con un tiempo de 1h14:52, en la cuarta edición del Medio Maratón de la Mujer de Madrid, que con 2.500 participantes estrenaba recorrido con salida y meta en el Paseo de Camoens.

Las participantes pudieron permitirse el lujo de correr por el centro de la Gran Vía y la calle Alcalá, pasar junto a Cibeles, el Bernabéu o el monumento a Colón, y a partir del km 10 poner rumbo a la meta en un trazado más favorable, descendente o al menos llano.

Elena Loyo, que no pudo participar en los recientes Mundiales de atletismo de Doha por culpa de una lesión en el pie izquierdo, demostró que está completamente recuperada. "El pie ya está bien. Lo importante aquí era ir cogiendo sensaciones. Al final ha sido un mano a mano con la segunda clasificada y todo ha ido bien, Me hacía mucha ilusión esta carrera porque era la primera desde mi lesión, porque era una carrera sólo para mujeres y porque me encanta correr en Madrid".

La discípula de Martín Fiz tomó la cabeza del grupo en los primeros kilómetros con Hely Ramírez y a partir del km 10 se quedó sola con las africanas. Un año después de llegar segunda en la misma carrera con una marca de 1h15:40 (por detrás de la keniana Perine Nenkampi, 1h11:34), la atleta de Murguía, con casi un minuto menos, obtuvo al fin la victoria en Madrid.

"Tenía ansia por competir y me alegra ver que voy por el buen camino", comentó la alavesa. "Para la temporada próxima tengo en la cabeza los Juegos de Tokio, pero quiero ir poco a poco. Intentaré correr un maratón con el objetivo de hacer marca personal (actualmente tiene 2h31:13), pero lo primero es ir cogiendo sensaciones".

Cuatro segundos después que la española cruzó bajo el arco de meta la júnior etíope Muluye Menkir (1h14:56), que corría por primera vez fuera de África. El tercer puesto fue para otra etíope, Addisalem Belay Tegegn (1h15:50), que precedió en la meta a la madrileña Azucena Díaz (1h18:16) -tercera el año pasado- y a la cacereña Sonia Bejarano (1h18:38).