Blanca Alabau bate el récord mundial de velocidad sostenida en windfoil en mar abierto

"Vuelvo a ser la mujer más rápida del mundo en mar abierto", presume Blanca Alabau con una sonrisa que le llega de oreja a oreja ante la cámara de Antena 3 Deportes. Y motivos tiene para estar feliz porque lo ha vuelto a hacer, ha batido su propio récord de velocidad sostenida durante 500 metros en mar abierto.

Con ayuda del viento (entre 25 y 30 nudos de componente noroeste), superó su anterior marca de 29,8 nudos (55,1km/h) llegando a alcanzar los 31,6 nudos (57,5 km/h) durante la primera etapa del World Speed Tour 2023 disputado en la localidad francesa de La Palme y en el que, además del récord de velocidad sostenida, se ha hecho con la medalla de bronce.

"Era una sensación de adrenalina pero miedo al mismo tiempo"

Blanca ya realizó un primer intento en Tarifa hace unos meses, pero en aquella ocasión las condiciones climatológicas no acompañaban y tuvo que aplazar su intento.

"Lo intentamos, pero no pudo ser. Daba miedo porque si te viene una racha de viento de otro lado puedes caerte y a esa velocidad te haces daño. En La Palme se han vuelto a dar las condiciones y fue fácil poder volver a batirlo", explica Alabau a Antena3 Deportes.

Porque en este deporte no vale solo con tener talento sobre la tabla, el clima juega un papel muy importante, el mar debe estar completamente plano para garantizar el control de los deportistas sobre sus tablas y puede si no está en condiciones óptimas para el windsurf. Su logro es histórico y se muestra muy feliz, pero confiesa que durante la prueba vivió una mezcla de sentimientos.

"Era una sensación de adrenalina pero miedo al mismo tiempo porque estás volando a un metro sobre el agua y vas a una velocidad extrema. Es apasionante", resume Blanca Alabau.

"No me lo creía, lo había vuelto a hacer"

Cuando completó los 500 metros, no daba crédito: "No me lo creía, lo había vuelto a hacer", recuerda. Cada participante utiliza un GPS enganchado a su brazo que recoge los metros recorridos y la velocidad máxima alcanzada, así supo, aun en el agua, que había hecho historia de nuevo. Su marca solo ha sido superada en un canal artificial diseñado en Namibia, donde la suiza Heidi Ulrich ha llegado a alcanzar los 47 nudos (88 km/h). Blanca es optimista y ahora quiere conseguir el título mundial, algo que solo puede hacer en Namibia y reconoce: "Es mi gran objetivo y espero poder completarlo en un futuro no muy lejano. Estoy muy ilusionada, siento que voy por el buen camino". Y a través de ese camino, agarrada a su tabla con foil, quiere seguir haciendo historia.