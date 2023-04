VÍDEO | Dillon Brooks es expulsado tras agredir a LeBron James en pleno partido

Dillon Brooks, jugador de 27 años de los Memphis Grizzlies, quedó retratado esta madrugada tras ser expulsado al agredir a LeBron James propiciándole un golpe a propósito en las partes íntimas de la leyenda de la NBA.

Acababa de empezar la segunda mitad y los Grizzlies perdían de 16 en el tercer partido de la eliminatoria de Playoffs ante los Ángeles Lakers cuando de repente propinó un golpe con la mano izquierda en las partes íntimas de James, que tenía la posesión e intentaba dirigir el primer ataque de la segunda mitad.

El ex de los Cavaliers y Miami Heat se quedó tendido en el suelo durante unos minutos y los árbitros, tras ver la repetición, decidieron expulsar a Brooks con una falta 'Flagrante 2'. Ambos ya habían protagonizado un pique postsegundo partido pero en el primer capítulo ha salido perdiendo el de los Grizzlies.

"LeBron está viejo"

Tras el segundo encuentro dónde Memphis igualó la serie 1-1 en casa, Dillon Brooks realizó unas peligrosas declaraciones que ya le han dejado retratado: "No me importa eso… Es viejo, ¿sabes lo que te quiero decir. Estaba esperando una reacción como esa. Esperaba que lo hiciera en el cuarto o quinto partido de la serie. Quiso decirme algo cuando cometí mi cuarta personal. Debería habérmelo dicho antes… Pero no respeto a nadie hasta que viene y me hace 40 puntos", explicó el jugador de 27 años tras varios encontronazos con James en el segundo partido.

"No está al nivel de Cleveland o Miami"

Y no se quedó ahí: "Ahora mismo no está al mismo nivel que cuando estaba en Cleveland o Miami. Ojalá hubiera podido ver eso. Habría sido más difícil para mí, pero yo juego con todo lo que tengo. Solo desgastarle durante esta serie de partidos y a ver si es capaz de aguantarlo. Ver si quiere aceptar los uno contra uno o quiere esperar en la esquina para lanzar", sentenció Brooks.

En el tercer partido de la serie disputado esta madrugada los Lakers volvieron a coger ventaja tras imponerse con un resultado amplio (111-101), partido que quedó completamente encarrilado en el primer cuarto, dónde los angelinos se fueron ganando con un brutal parcial de 35-9.

Los Lakers se ponen 2-1

LeBron volvió a cumplir anotando 25 puntos cogiendo 9 rebotes y repartiendo 5 asistencias mientras que Brooks solo anotó 7 y cogió dos rebotes. Fue expulsado justo al inicio de la segunda parte pero los Lakers ya tenían el partido prácticamente ganado. La próxima batalla volverá a ser en el Staples Center, ahí veremos un 3-1 para los angelinos o el 2-2 para Memphis, que volvería a su campo para disputar el quinto partido. Pasa el mejor de 7, quién gane 4.

Los Heat dominan 2-1 ante los Bucks

Esta madrugada sí que hubo una gran sorpresa en Miami, dónde los Heat vencieron con comodidad a los Milwaukee Bucks, el equipo que más victorias ha conseguido en la Conferencia Este pero que ha echado mucho de menos a su mejor jugador, Giannis Antetokoumpo. Miami se metió en Playoffs tras ganar a los Bulls en el Play-in y ahora domina la serie 2-1 contra uno de los mejores equipos de la NBA. Podría poner el 3-1 en Florida dentro de dos días.