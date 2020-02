Desgarrador mensaje de Vanessa Bryant, viuda de Kobe: "No puedo con las dos muertes a la vez"

La mujer de Kobe Bryant, Vanessa, ha vuelto a escribir en su Instagram para recordar a su marido y su hija de 13 años, Gigi, recientemente fallecidos en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero.

La viuda del legendario exjugador de los Lakers sigue rota de dolor y se ve incapaz de procesar las dos muertes al mismo tiempo: "Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi no están. No puedo con las dos a la vez. Es como que intento aceptar que Kobe no está pero mi cuerpo rehúsa aceptar que mi Gigi no volverá nunca a mí", dice Vanessa.

Enfadada

La viuda de Kobe se ve incapaz de levantarse por las mañanas: "Siento que esto es incorrecto. ¿Por qué debería ser capaz de levantarme cada día si mi pequeña no tiene esa oportunidad? Me enfada. Tenía mucha vida por delante".

También recuerda que tiene tres hijas por las que seguir luchando: "Entonces me doy cuenta de que tengo que ser fuerte y estar para mis tres hijas. Duele no estar con Kobe y Gigi pero estoy agradecida por estar con Natalia, Bianka y Capri".

El funeral público por Kobe Bryant tendrá lugar el próximo 24 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles.