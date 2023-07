Toque de atención a Luka Doncic: los Dallas Mavericks le piden que adelgace

Muchos jugadores de la NBA apenas han tenido tiempo para tomarse un descanso durante estas vacaciones. Y más sabiendo que hay una competición veraniega muy importante dentro de poco: la Copa Mundial de Baloncesto de Filipinas, Japón e Indonesia 2023.

Es el caso de Luka Doncic, que se ha puesto manos a la obra para bajar de peso, después de que dirigentes de los Dallas Mavericks le recomendaran que adelgazase. El jugador esloveno publicó un vídeo entrenando mientras subía escaleras.

Y es que según 'The Athletic', el equipo de Texas pidió a su estrella que cuidara su físico durante el verano para conseguir bajar incluso del peso que se considera ideal para él (estimado en 104 kilos y teniendo en cuenta que mide 2,01 m).

"Está entrenando como loco. El nunca ha entrenado tan duro", aseguró Matej Erjavec, presidente de la Federación Eslovena de Baloncesto. Desde que aterrizó en la NBA, el peso de Luka ha sido un tema recurrente.

Cabe recordar que durante esta temporada, el antiguo jugador de los Indiana Pacers y ahora comentarista dijo que "Luka necesita mejorar su forma física. Los Mavericks deben ser más rápidos en el juego cuando él está en la cancha". Y añadió lo siguiente: "Si se encuentra en mejor estado y juegan a un ritmo más veloz, ejercerán mayor presión sobre el equipo contrario".

Con la vista puesta en el Mundial

El Mundial está a la vuelta de la esquina y la selección eslovena ya está trabajando para jugar algunos amistosos. No obstante, Luka Doncic todavía no se ha estrenado con el combinado nacional este verano. En el último partido, Eslovenia ganó por la mínima a China. Es en este campeonato cuando se verá realmente si el trabajo junto a su preparador físico durante estas semanas ha tenido efecto o no.