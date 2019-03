Steve Kerr, operado por segunda vez de la espalda

El motivo de acuerdo a Kerr no fue otro que el poderse recuperar por completo de los problemas de espalda que comenzó a sufrir la pasada temporada y que el 28 de julio le obligaron por el quirófano. Hasta ahí todo fue normal dentro del riesgo que siempre conllevan las operaciones de espalda para repararle un disco roto, un proceso que conlleva ciertos riesgos.

En el caso de Kerr, de acuerdo al propio entrenador de los Warriors, explicó que durante su intervención quirúrgica sufrió la filtración del líquido espinal, lo que obligó a que tuviese que pasar de nuevo por el quirófano el pasado septiembre. "Tuve una filtración de fluido durante la primera operación", confirmó Kerr a los periodistas que se encontraban en las instalaciones de entrenamientos de los Warriors.

Kerr explicó que los doctores fueron los primeros sorprendidos por lo sucedido, pero que formaba parte de los riesgos de la intervención quirúrgica a la que fue sometido. "Es bien raro, pasa ocasionalmente, pero puede ocurrir cuando hay un corte accidental de la corteza que rodea el cordón espinal", explicó Kerr.

"Debo recuperarme por completo"

"Perdí líquido espinal, y se necesitó cerca de un mes saber qué pasó, dado que sufría muchos dolores de cabeza y otros síntomas". Los distintos exámenes a que fue sometido, al final los médicos descubrieron con claridad que se había dado una filtración y de inmediato el pasado 4 de septiembre lo volvieron a intervenir por segunda vez para corregir lo sucedido.

"Está arreglado, pero todavía siento otros síntomas, y por eso es que estoy fuera de la competición, debo recuperarme por completo", subrayó el entrenador del equipo campeón de liga, que aseguró que cada vez se van sintiendo mejor, pero no al grado de volver con el equipo. Sin embargo, dijo que para nada quería que quedase ningún tipo de dudas o interrogantes sobre la verdad de su condición física y el motivo real por el que ha dejado temporalmente la dirección del equipo.

"Quería que ustedes supieran por lo que estoy pasando, lo que de verdad sucedió con mi estado de salud. Porque pienso que hay una especie de área gris, la gente preguntándose qué está pasando", señaló Kerr. El entrenador de los Warriors, que siguen sin problemas su preparación de pretemporada, no puso una fecha concreta a su regreso para entrenar al equipo.

"No me voy a poner un calendario"

"Es un asunto de cómo tu cuerpo se va readaptando a la nueva evolución del organismo", comentó Kerr. "Desafortunadamente, no es un esguince en el tobillo, una o dos semanas. No hay forma de decir. Está un poco abierto, pero todo el mundo está seguro de que voy a estar bien. Ahí es donde estoy. No voy a poner un calendario de cuándo volveré".

El entrenador de los Warriors destacó que se sentía muy satisfecho por la manera como todo su cuadro de asistentes estaba trabajando y la manera que los jugadores han respondido dándoles un apoyo completo. Pero no quiso valorar los comentarios del entrenador de Los Ángeles Clippers, Doc Rivers, cuando en una entrevista dijo que para ganar en la difícil Conferencia del Oeste hay que tener buen equipo y suerte y se refirió a los Warriors, de los que dijo que ganaron el título sin tener que enfrentarse con ellos o con los Spurs de San Antonio.

Kerr dijo que no era el momento de hablar de esas cosas ni de nada relacionado con la actividad de la NBA ya que estaba de baja y por lo tanto lo único que deseaba era dar a conocer a todos los seguidores de los Warriors y de la liga que se han interesado por su salud el estado en el que se encuentra y que evoluciona de forma favorable.