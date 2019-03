Stephen Curry y Kevin Durant se pican a un concurso de triples en pleno entrenamiento

Los entrenamientos de los Warriors son sinónimo de espectáculo. Muchos All Star y dos MVP's en el equipo así lo garantizan, pero el último reto que se han puesto ha sido mayúsculo. Durant y Curry lanzaron más de 200 triples para saber quién era mejor de los dos.

Steph Curry and Kevin Durant have been circling the perimeter, shooting 3s together for the past 20 minutes pic.twitter.com/J7JPFeeX1w