Shawn James, del Bilbao Basket, no viajará con el equipo a París por miedo

"La opinión de los jugadores era no viajar hasta que nos den garantías de seguridad. Nos lo han confirmado de palabra y estamos esperando garantías de seguridad por escrito que llegarán en los próximos minutos. Mandamos a 19 personas con 19 familias. Queremos las mayores garantías de seguridad posibles", pidió el director general del club, Eduardo Gárate, ante la prensa.

El directivo reconoció que van "con una sensación de incertidumbre porque todavía no saben si contarán con escolta en París. "Lo hemos pedido y entiendo que nos lo concederán, pero como ha sido todo tan rápido no tenemos la confirmación. Si me pongo en los zapatos de los jugadores también tendrían esas dudas, pero tenemos que ir y asumir la competición", explicó.

Salir del hotel, "lo necesario"

En cuanto a la planificación del viaje, explicó que la expedición del Bilbao Basket solo saldrá del hotel "lo necesario para jugar y viajar" buscando la "máxima seguridad". "Si no asistiésemos tendríamos un problema", reconoció Gárate, quien dijo que la Eurocup nos les ha "dado muchos detalles" más.

"La idea principal es que París está intentando llevar una vida normal y que las cosas se vean lo menos alteradas posibles. Abren los colegios, abren las universidades... Lo lógico es que los eventos deportivos también se realicen", concedió.