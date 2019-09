Los chicos de la Selección Española a las órdenes de Sergio Scariolo han dado un paso al frente, especialmente en defensa, al imponerse a la Selección de Serbia, clara favorita para alzarse con el título de campeona. Su próximo rival: Polonia.

"Son el equipo revelación del campeonato. Es un equipo que juega bien, muy atlético, con riqueza táctica y con jugadores experimentados que juegan juntos desde hace tiempo. Tienen una de las mejores defensas y es un rival muy respetable", ha señalado el seleccionador.

"Es un partido muy complicado. En un partido de baloncesto las diferencias se igualan mucho, lo hemos demostrado a nuestro favor, tenemos que intentar que Polonia no lo demuestre a su favor mañana", ha concluido Scariolo.

Por su parte, Pau Rivas, uno de los grandes referentes en anotación de la Selección ha caracterizado de la siguiente manera a su próximo rival: "Creo que Polonia y República Checa han sido las selecciones que mejor han jugado. Con el potencial que tenían han superado las expectativas", ha señalado.

"Llegados a este punto no vale la pena pensar que rival es o no es. Hay que dar el 100%, jugar lo mejor posible y si lo hacemos bien, ganaremos. Trataremos de correr desde la defensa. Es importante, pero creo que cada partido lo ganaremos de una forma distinta", ha sentenciado.

La lucha por las medallas no es el único objetivo de España, que tratará de conseguir una de las dos plazas olímpicas otorgadas para Europa. Para ello y si se cumplen los pronósticos, EEUU gana a Francia, Serbia a Argentina y Australia a la República Checa, a los de Scariolo les bastaría con eliminar a Polonia.

En el caso de que tres o incluso cuatro equipos europeos acaben en semifinales, sólo podrían conseguir el pase a los Juegos Olímpicos, sin la necesidad de estar presentes en el preolímpico, llegando a la final.

En el caso de que España consiga imponerse a Polonia, el rival podría ser Australia o República Checa. Por el otro lado del cuadro la lucha se llevará a cabo entre Argentina, Estados Unidos, Serbia y Francia.