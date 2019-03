El Real Madrid evita la derrota ante el Joventut gracias a Felipe Reyes y Sergio Llull

El Real Madrid tuvo que apretar al máximo el acelerador para ganar (78-81) en Badalona a un Divina Seguros Joventut que plantó cara, llegando a dominarle durante 35 minutos, al líder del campeonato. El equipo de Pablo Laso volvió a jugar un flojo partido lejos de su pista en la Liga Endesa, aunque a diferencia de la última vez contra el Real Betis, supo salvar la situación en los minutos finales, con Felipe Reyes y Sergio Llull resolviendo el encuentro.

El equipo catalán jugó una gran primera parte, desbordando con su juego de conjunto a un Real Madrid que optó, sin éxito, por imponerse a base de acciones individuales. Jerome Jordan dejó en evidencia a Felipe Reyes en los primeros ataques del partido de los verdinegros (6-2), lo que hizo despertar a los madridistas (8-10). No se arrugó la Penya y contestó a la reacción blanca con un parcial de 10-2 que le situó en su máxima ventaja hasta ese momento (18-12). Luka Bogdanovic, con 10 puntos, lideró a los catalanes, que acabaron el cuarto tres arriba (20-17).

El Real Madrid no mejoró su imagen en el segundo cuarto. Todo lo contrario. Querían sus jugadores resolver las acciones de ataque por su cuenta y la buena defensa local provocó malos lanzamientos y hasta 11 pérdidas de balón en la primera parte. Los verdinegros no desaprovecharon la ocasión y con tres triples sobrepasó los diez puntos de ventaja (36-24), tras endosarle a su rival un parcial de 14-4. Los madridistas solo sumaron en los minutos finales desde la línea de tiro libre, lo que no evitó que la 'Penya' se fuera al descanso 13 puntos arriba (44-31) y ovacionada por su público.

El duelo entre Jerome Jordan y Felipe Reyes volvió a protagonizar el inicio del tercer período, y el verdinegro nuevamente le ganó la partida al jugador madridista (49-33). La cuarta falta de Felipe Reyes mediado el período dejó a los de Pablo Laso sin su hombre más regular sobre la pista y obligó a los tiradores madridistas a aparecer en escena. Rudy Fernández y Jaycee Carroll afinaron la puntería desde la línea de tres puntos, ante lo que respondieron de igual forma Sergi Vidal y Albert Sabat (58-48).

El Divina Joventut no cerró bien el rebote defensivo en el tramo final del cuarto y Othello Hunter y Rudy Fernández sacaron partido para ajustar un poco más el marcador (61-54). Albert Ventura, el capitán verdinegro, sacó su carácter cuando se esperaba que el Real Madrid pasara definitivamente el rodillo y, con siete puntos, devolvió los diez puntos de ventaja al conjunto local (68-58).

Los verdinegros respondían a cada reto que les presentaba el Real Madrid. Anotaba Carroll desde 6,75, respondían Terry Smith y Luka Bogdanovic también desde la línea de tres (74-65). Fueron finalmente Anthony Randolph y Felipe Reyes los que iniciaron el fin de la resistencia de los catalanes.

Un parcial de 0-12 devolvió la ventaja al Real Madrid a dos minutos del final (74-75) tras una canasta tras rebote ofensivo del capitán madridista. Los verdinegros no dieron su brazo a torcer hasta el bocinazo final, con Jerome Jordan nuevamente empeñado en romper con la lógica (78-79). Sergio Llull anotó el definitivo 78-81 a nueve segundos del final y Luka Bogdanovic falló solo el triple que podía haber llevado el partido a la prórroga.