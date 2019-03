La peña más emblemática del CB Sevilla desaparece por su nuevo vínculo con el Betis

EL EQUIPO PASA A LLAMARSE BETIS ENERGIA PLUS

La nueva vinculación entre el CB Sevilla y el Betis no ha agradado a la peña más emblemática del equipo cajista, 'La Keka': "Nacimos para unificar las dos pasiones futboleras de esta ciudad, nuestra presencia no tiene razón de ser". El club de baloncesto se unió a Energía Plus, intermediario del Betis, para salvar la delicada situación de la entidad. La peña pide al CB Sevilla que "vuelva a ser un club de baloncesto para todos los sevillanos y sin distinción de colores".