Pau Gasol vuelve pero no evita otra derrota; Ibaka ganó a los Wolves de Ricky Rubio

El pívot español Pau Gasol volvió de la jornada de descanso que recibió para que no jugase noches seguidas, pero no pudo evitar la inercia perdedora en la que han entrado los Bulls de Chicago que cayeron derrotados de locales (77-83) ante los Mavericks de Dallas.

Gasol volvió a hacer una buena labor individual, pero los Bulls no mantuvieron la consistencia en la recta final del partido y sufrieron la cuarta derrota en los últimos cinco partidos disputados. El jugador de Sant Boi Gasol esta vez no pudo imponer su poder dentro de la pintura y los 17 puntos y ocho rebotes que consiguió no impidieron la derrota de los Bulls.

El internacional español estuvo 36 minutos en la pista del United Center, de Chicago, donde anotó 7 de 14 tiros de campo y 3 de 4 desde la línea de personal. Gasol capturó seis rebotes defensivos, repartió cuatro asistencias, recuperó un balón, perdió tres, puso tres tapones y cometió tres faltas personales.

"No hemos entrado en una inercia positiva y esto no es bueno para el equipo", declaró Gasol al concluir el partido, que consideró importante de cara a seguir en la lucha por estar arriba en la Conferencia Este. "Cierto que hemos tenido que jugar cuatro partidos en cinco noches, pero la verdad que no hemos estado acertados en ataque".

Problemas que afectaron de manera especial al ala-pívot Nikola Mirotic, que por segundo partido consecutivo no tuvo su mejor toque de muñeca. El pobre rendimiento ofensivo de la noche anterior ante los Sixers de Filadelfia ya le había costado la titularidad después que el entrenador de los Bulls, Fred Hoiberg, puso en su lugar a Tony Snell, pero tampoco desde el banquillo Mirotic respondió al aportar sólo dos puntos.

Mirotic disputó 15 minutos en los que falló los cuatro tiros de campo que hizo, incluyendo dos intentos de triples, y anotó 2-2 desde la línea de personal. El jugador internacional español capturó dos rebotes, recuperó un balón y tuvo problemas con las faltas personales al cargarse con tres a los pocos minutos de haber estado en el campo.

Si Pau Gasol y Mirotic sufrieron las consecuencias de la falta de inspiración encestadora del equipo, el ala-pívot hispano-congoleño, compañero con la selección española, disfrutó una jornada más del triunfo después que su equipo de los Thunder de Oklahoma City venció con facilidad por 113-93 a los Timberwolves de Minnesota.

Ibaka logró 13 puntos en los 32 minutos que estuvo en la pista del Chesapeake Energy Arena, de Oklahoma City. El jugador internacional español encestó 6 de 13 tiros de campo, incluido 1 de 5 triples, logró cinco rebotes, dio cuatro asistencias, recuperó un balón, perdió otro y puso tres tapones, que lo dejaron líder del equipo en esa faceta del juego.

Mientras que otro compañero de selección, el base Ricky Rubio, le tocó también jornada con poca inspiración encestadora y aportó seis tantos como director del juego de los Timberwolves, que sufrieron la novena derrota consecutiva, la peor racha perdedora actual que hay en la NBA.

Rubio jugó 24 minutos en los que anotó 2 de 6 tiros de campo, que fueron dos triples de tres intentos y no fue a la línea de personal. Esta vez no tuvo protagonismo en el reparto del juego ofensivo y estuvo mejor dentro de la pintura al capturar cuatro rebotes, todos defensivos, repartió dos asistencias, recuperó un balón y cometió dos faltas personales.