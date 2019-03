Pau Gasol se queda a 360 votos de ser titular en el All Star de Toronto

NINGÚN ESPAÑOL ENTRE LOS TITULARES

Este año no habrá ningún español en el All Star Game de la NBA, al menos en los quintetos titulares. Se han hecho públicos los 10 jugadores que arrancarán el partido y entre ellos no estarán los Gasol, que hicieron el salto inicial del All Star del año pasado. Pau Gasol se ha quedado a 360 votos de la titularidad.