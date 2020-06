Pau Gasol: "Gracias, Kobe, por todo lo que has aportado a este deporte"

Pau Gasol se ha acordado de Kobe Bryant, quizá el jugador con el que más química ha tenido en su larga trayectoria en la NBA, y le mandó un emotivo mensaje coincidiendo con el homenaje que recibió en el Staples, donde retiraron los dos dorsales (8 y 24) con los que jugó durante su carrera en los Lakers.

You deserve this one and all the recognitions in the world. Thank you for bringing so much to the sport of basketball #brother!

Te mereces este y todos los reconocimientos del mundo. Gracias por todo lo que has aportado a este deporte #hermano! #Ko8e24 pic.twitter.com/bM3ySD83jX