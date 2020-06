Retiran el '8' y el '24' de Kobe Bryant y Magic le declara "el mejor de la historia de los Lakers"

El gran día del reconocimiento a Kobe Bryant de su gran aportación al mundo del baloncesto de la NBA y en especial a su equipo de toda la vida, los Angeles Lakers, le llegó con la retirada de los números 8 y 24 que vistió como profesional.

El histórico momento se vivió en el descanso del partido que disputan los nuevos Lakers ante los actuales campeones de la NBA, los Warriors de Golden State, que se fueron al vestuario con la ventaja parcial de 53-57.

Pero nada de eso importaba a los miles de aficionados seguidores de los Lakers que llenaron de nuevo las gradas, como en las grandes e históricas noches que el propio Bryant protagonizó vistiendo las camisetas con los números que fueron inmortalizados para siempre.

Bryant ganó tres títulos de la NBA cuando portó el número 8 y dos campeonatos cuando usó el 24 en sus 20 años de carrera con los Lakers, el único equipo que tuvo de profesional.

En la emotiva ceremonia, Bryant estuvo acompañado de su esposa, hijos y excompañeros de equipo, pero fue destacada la ausencia del exentrenador Phil Jackson, el técnico que lo dirigió en los cinco títulos de liga conseguidos.

"Gracias a todos ustedes Mamba out", con esas palabras se despidió Bryant.

El presidente de operaciones de los Lakers, el legendario Magic Johnson, que volvió esta temporada a la organización para dirigir la nueva reconstrucción del equipo, se encargó de dirigir la ceremonia y le dedicó unas emotivas palabras a Bryant.

Thanks to the Lakers organization and the best fans in the world. You gave a six-year-old boy his Laker dream, and I’ll always love you for it. #laker4life #DearBasketball https://t.co/8xShQUGkC3