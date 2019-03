Pau Gasol: "No creo que se sancione a España sin Juegos Olímpicos"

El jugador de baloncesto Pau Gasol dijo que vive la polémica sobre la FIBA y la selección española con "escepticismo" y "bastante tranquilidad" y aseguró que no cree que se vaya a llegar "al extremo" de "penalizar" a España sin participar en los Juegos Olímpicos. "Lo veo con un poco de escepticismo y con bastante tranquilidad. Creo que hay una situación donde la FIBA se posiciona de una manera bastante agresiva, queriendo un poco penalizar a las federaciones nacionales por lo que están haciendo los clubes, y a mí no me parece del todo justo y no creo que llegue a ese extremo de penalización", indicó.

El baloncestista reaccionó así a la decisión de FIBA Europa, que a mediados de abril comunicó a la Federación Española de Baloncesto (FEB) la exclusión del combinado masculino del Eurobasket 2017, por considerar que la entidad "apoya las prácticas ilegales de la Euroliga al permitir los acuerdos con sus ligas y clubes". Dicha medida podría, además, extenderse y dejar a España sin participar en los Juegos Olímpicos de Río que se celebran en agosto.

El jugador de los Chicago Bulls afirmó que no se imagina al combinado español sin participar en los Juegos Olímpicos y el Eurobasket porque "dejar a uno de los mejores equipos fuera de campeonatos tan importantes es perjudicar el deporte". Gasol, que podría acogerse a la cláusula de volver a ser agente libre este verano en la NBA, dijo que para decidir su futuro tendrá en cuenta "muchos factores", como "ganar y estar en una situación de optar a un campeonato". Pero también subrayó otros aspectos como encontrarse "bien, feliz e ilusionado" con un proyecto con el que "pueda posiblemente acabar" su carrera.

Asimismo, indicó que los Bulls siguen siendo "una opción importante" para él y que no lo descarta: "Es mi equipo, en el que he invertido dos años, al que decidí ir, una ciudad que me encanta y una franquicia que también me gusta mucho". Sin embargo, tras la decepcionante temporada que dejó al equipo fuera de las eliminatorias por el título, Gasol apuntó que hay cuestiones que deben mejorar. Así, destacó "la falta de consistencia, de madurez y disciplina" durante la temporada regular que lastraron a los Bulls.