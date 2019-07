La bomba del verano dentro del mundo ACB se ha materializado está mañana con la presentación de Nikola Mirotic. El jugador formado en las categorías inferiores del Real Madrid de baloncesto llegará a Barcelona por 3 años más uno extra.

El presidente de la entidad barcelonista, Josep María Bartomeu, ve en el fichaje del hispano-montenegrino un "salto de calidad hacia delante". "No es normal que un jugador de la NBA pueda volver a Europa. Normalmente es al revés", añadió él mismo.

La comparecencia del ala-pivot se inició hablando con la prensa hablando del buen proyecto del equipo de blaugrana. "Me presentaron el proyecto. No tuve dudas de que esto era real y después de meditarlo vi que todo encajaba y que era la mejor decisión", comenta el jugador.

En torno a la salsa que da su ahora rivalidad con el conjunto blanco madrileño. "Es mi vida mi decisión. Estoy contento con mi decisión por mi y por mi familia. Para mi esto es un paso adelante" habló el ex de los Bucks, a lo que añade: "La afición del Madrid no es algo que me preocupe ahora mismo".