Nikola Mirotic: "Este ha sido mi último partido, la gente y el club lo saben"

Nikola Mirotic se despidió del Barcelona conquistado la Liga ACB y siendo nombrado MVP de la final. Una decisión sorprendente por parte del club azulgrana, pero que responde a su delicada situación financiera y la necesidad de aligerar masa salarial en todas sus secciones.

"No ha cambiado nada. Este ha sido mi último partido, la gente y el club lo saben. Ha tomado la decisión así y no vamos a volver sobre eso. Sabía que si ganábamos hoy era mi último partido y toca ser feliz, estar agradecido, disfrutar con toda la gente que ha venido y la que no ha podido venir. Ganar 3-0 al Real Madrid es algo brutal, son campeones de Europa y un gran equipo", explicó Mirotic.

"Estos cuatro años se ha visto lo que se ha creado, la conexión entre el Palau y yo ha sido brutal y nadie la puede romper. Nadie se merece más este título que esta afición y este club", señaló el montenegrino, que fue nombrado mejor jugador de la final.

"No ha sido nada fácil todo esto. Pero cuando uno gana y sabe que se va a ir por la puerta grande, es lo más que se puede pedir. Estoy muy agradecido, muy contento. Toca disfrutar, despedirse bien. Tanto el club como la afición se lo merece. Me siento muy feliz porque hemos ganado y el club se lo merece, es algo muy grande para ellos. Mucha gente se piensa que ganar la liga española es fácil y no es así. La afición y el club, que han apostado tanto por nosotros, se merecen ganar este título", apuntó Mirotic.

Laporta: "Mirotic es fantástico y un gran jugador, pero..."

Joan Laporta, presidente del Barcelona, estuvo presente en el WiZink Center y confirmó que la salida de Mirotic responde a la necesidad de reducir masa salarial en todas las secciones del club azulgrana, a la vez que indicó que Juan Carlos Navarro ofrecerá todos los detalles del caso Mirotic.

"Es fantástico y un gran jugador, nos ha dado muchos éxitos y es una gran persona, pero la situación es la que es y para inscribir jugadores tenemos que cumplir con el plan de viabilidad que presentamos a LaLiga. Nos exige una reducción en las secciones, Navarro lo explicará", apuntó Laporta a Catalunya Radio.

El director general de la sección de baloncesto del Barça apuntó que "no hay vuelta atrás" y que la salida de Mirotic "está tomada desde hace tiempo".

Navarro: "Es una decisión que está tomada desde hace tiempo"

"No hay vuelta atrás con Mirotic. Es una decisión que está tomada desde hace tiempo. Tiraremos por otro camino. Estamos tranquilos", indicó Juan Carlos Navarro a la cadena SER.

"La verdad es que Mirotic ha estado muy bien y le deseamos mucha suerte. Haremos un equipo competitivo e iremos por otro camino. Hay muchas reducciones y preferimos continuar con otra gente", explicó 'La Bomba' Navarro.