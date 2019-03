Muere Darryl Dawkins, exjugador NBA

Ha muerto Darryl Dawkins, exjugador NBA a los 58 años de un ataque cardíaco.

Dawkins fue un pívot explosivo cuyos mates destrozaron dos tableros de vidrio en 1979. Obtuvo su apodo de un musical Stevie Wonder. En su carrera NBA, de 14 temporadas, promedió 12 puntos, 6.1 asistencias y 1.4 tapones por partido, estadísticas que fueron eclipsadas por una personalidad descomunal.

"Darryl tocó los corazones y las almas de muchos con su gran sonrisa y personalidad, además de con sus mates feroces, pero sobre todo, su enorme corazón lleno de amor", ha dicho la familia en un comunicado. Siempre ha sido uno de los jugadores favoritos de los fans. Dawkins tenía multitud de apodos por sus motes, como "Dunk yoy so much", "Yo Mama", "In Your Face Disgrace" y "Spine Chiller Supreme".

Gracias a su juego de altos vuelos, su tamaño y fuerza, la NBA se vio obligada a poner muelles en los aros e imponer multas y suspensiones por romper tableros durante los partidos. El pívot se convirtió en el primer jugador de la escuela secundaria en ser seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA.

Los Philadelphia 76ers seleccionaron a Dawkins en quinta posición y jugó con el equipo durante siete temporadas antes de pasar a los New Jersey Nets, donde estuvo cinco años. Jugó cuatro partidos para Utah Jazz en 1987-1988 antes de terminar su carrera en la NBA con Detroit Pistons en la temporada 1988-1989.

"Hemos perdido a un querido amigo y una figura emblemática, tanto dentro como fuera de la cancha", han comentado los 76ers en un comunicado. "Recordamos con cariño sus mates atronadores, pero lo más importante era su poderosa presencia y personalidad", han concluido.

"Su entrañable encanto, sonrisa contagiosa y su sentido del humor sin igual lo echaremos mucho de menos", era uno de los cientos de mensajes que se pueden leer sobre él, además de otros como: "´Thunder Chocolate' siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones." Dawkins promedió grandes números en su carrera, aunque no tan altos como se esperaban de un jugador de sus características.

Después de salir de la NBA en 1989, Dawkins jugó dos temporadas en Italia y luego con los Harlem Globetrotters. Se retiró del baloncesto en 2000 después de varios períodos de entrenamiento.