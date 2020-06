'Magic' Johnson e Isiah Thomas ponen fin entre lágrimas a la mayor historia de odio de la NBA

Dos leyendas de la NBA como Earvin 'Magic' Johnson e Isiah Thomas, estrellas del baloncesto mundial en los años ochenta, han protagonizado un emotivo encuentro delante de las cámaras en el que han hecho las paces entre lágrimas tras muchos años de antipatía.

En la reunión, retransmitida por la televisión oficial de la NBA, los exjugadores se sentaron frente a frente y rodeados por los siete títulos que consiguieron en total a lo largo de su carrea, los cinco de Johnson con Los Angeles Lakers y los dos de Thomas con Detroit Pistons.

“Let me apologize to you. If I hurt you. That we haven’t been together.”#PlayersOnlyMonthly pic.twitter.com/nDpfDfZek8