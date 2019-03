LeBron James, sobre sus comparaciones con Michael Jordan: "No nos parecemos en nada"

Las comparaciones entre LeBron James y Michael Jordan no han parado desde que 'El elegido' llegó a la NBA. El jugador de Akron ha batido todos los récords que ha podido y la sombra de Jordan siempre ha estado en su mente, como él mismo reconoció.

En su última entrevista, reconoce que su juego y el de 'MJ' "no se parecen en nada". "Él era mucho más anotador, su cuerpo era diferente, nuestro juego no se parece en nada". También cree que el Jordan de 32 años no se parece al LeBron de 32 años, ya que Jordan "hacía mucho juego en el poste".

Por último, compara sus 'fadeaways', los tiros en suspensión hacia atrás en el poste, de los que también asegura que son "diferentes". "Él tenía mucha más confianza en su 'fadeway' que yo, sin duda era un movimiento característico suyo", aseguró.