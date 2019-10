LeBron James contesta a Daryl Morey y entra en la polémica entre la NBA y China

Más información La crisis de la NBA con China puede costarle millones de dólares por un tuit sobre Hong Kong

La estrella de los Lakers Lebron James ha vuelto a ser protagonista tras las declaraciones emitidas anoche a través de su cuenta oficial de Twitter. El jugador estadounidense ha contestado al gerente general de los Houston Rockets, Daryl Morey, que hace unos días emitía unas declaraciones en defensa de los manifestantes de Hong Kong.

James ha asegurado que el dirigente no sabía suficiente del asunto o estaba mal informado.

"Muchas personas podrían haber sido perjudicadas no solo financieramente, sino también física, emocional y espiritualmente, así que hay que tener cuidado con lo que tuiteamos, decimos y hacemos. No quiero entrar en una pelea, pero creo que él no sabía lo suficiente sobre la situación actual", comentaba el jugador.

Entra en la polémica

Hong Kong vive desde el mes de junio una tensa situación por las constantes protestas de los habitantes demandando más libertades. "Hay consecuencias negativas que pueden suceder cuando no piensas en los demás, cuando sólo piensas en ti mismo", aseguraba la estrella de los Lakers sobre Morey.

Todo esto ocurre tras la decisión de Nike, empresa con la que Lebron tiene contrato, de eliminar todos los artículos de los Rockets en China tras las declaraciones de su gerente general.