La crisis de la NBA con China puede costarle millones de dólares por un tuit sobre Hong Kong

Más información Duras imágenes: el vídeo del asesinato del exjugador de la NBA Andre Emmett

La crisis de la NBA con China ha llegado hasta la Casa Blanca: Donald Trump, en sus primeros comentarios públicos al respecto, ha criticado duramente a los entrenadores Gregg Popovich, de San Antonio Spurs, y Steve Kerr, de los Golden State Warriors, por la postura que habían tomado sobre el asunto.

Trump tocó el asunto y aseguró que era algo que tendría que resolver la propia NBA, ya que se trata de un tema que afecta a su organización. Además criticó con dureza a Popovich y Kerr al considerarlos "complacientes" con China.

Kerr, quien ha criticado públicamente a Trump y ha expresado su opinión sobre varios asuntos sociales en Estados Unidos, dijo el pasado lunes que no tenía nada que decir cuando se le preguntó acerca de las consecuencias del tuit del gerente general de los Houston Rockets, Daryl Morey, quien la pasada semana mostró apoyo a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong.

Trump atacó a Kerr apenas dos días después, diciendo que el entrenador tres veces ganador del campeonato "era como un niño pequeño, estaba tan asustado que incluso no fue capaz de responder a la pregunta". "No pudo responder la pregunta, estaba temblando 'Oh, oh, oh, no sé. No sé'", se mofó el presidente.

El presidente republicano de inmediato recordó lo "fácil" que tienen la crítica tanto Kerr como Popovich cuando se trata de los Estados Unidos. "No sabía cómo responder la pregunta y, sin embargo, hablará muy mal de Estados Unidos", denunció Trump.

Aunque Adam Silver, el comisionado de la NBA, trató de salvar la situación y a que Morey pidió disculpas después, el conflicto parece no acabar ya que Shanghai ha cancelado un evento con aficionados debido precisamente a lo que desde China consideran "comentarios inapropiados". China es un mercado enorme, con unos 500 millones de aficionados, así que están en juego millones de dólares.

"Popovich parecía un niño asustado"

Popovich también evitó hablar sobre las protestas en Hong Kong, aunque elogió al comisionado de la NBA, Adam Silver, por su postura de apoyo a la libertad de expresión. "Vi a Popovich, más o menos lo mismo, pero en realidad no parecía tan asustado", aseguró Trump. "Pero hablan mal de Estados Unidos, pero cuando hablan de China, no quieren decir nada malo. Pensé que era bastante triste, en realidad. Será muy interesante".

Por su parte, la estrella de los Warriors, el base Stephen Curry, aseveró: "este asunto de la relación y el negocio que se ha establecido con China es una situación muy interesante y con un historial que hay que conocer".

En este sentido, Curry dijo: "No conozco esa historia lo suficientemente bien como para hablar sobre ella o para formarme una opinión todavía, así que creo que lo mejor es mantenerme en sintonía con lo que sucede".