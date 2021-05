Lamar Odom, exjugador de la NBA y doble campeón de dicha competición con los Lakers, tocó fondo en 2015, arrastrado a un pozo por su adicción a las drogas. A punto estuvo de morir en 2015.

Odomo fue encontrado inconsciente en un prostíbulo tras dos días de fiesta tomando cocaína, opiáceos y pastillas de Herb Viagra. Pero Odom logró superar ese duro y oscuro episodio de su vida. ¿Cómo lo logró?

Lamar Odom ha confesado en una entrevista al programa Good Morning America que consume ketamina de forma regular para mantenerse sobrio y no recaer en el consumo de drogas.

Odom: "La ketamina apareció en mi vida en el momento justo"

"Fui a rehabilitación y me sometí a otros tratamientos. Entonces la ketamina apareció en mi vida en el momento justo. Me encuentro genial. Estoy vivo. Estoy sobrio y estoy feliz", explicó Odom en dicha entrevista.

El exjugador de la NBA llegó a confesar que el consumo de ketamina la ha ayudado a superar episodios de depresión, como la ocurrida tras la muerte de Kobe Bryant.

"No me levanto pensando en ponerme rayas... o paseando por lugares oscuros o sintiéndome vacío. Cuando Kobe murió el viejo Lamar, al que le valía cualquier excusa en el mundo para ponerse, no apareció y el uso de drogas ni siquiera apareció en mi mente", admite Odom.

Odom: "Todos mis médicos dicen que soy un milagro andante"

El exjugador de Lakers, Clippers, Heat y Mavericks es muy consciente de lo cerca que ha estado de la muerte y de que es un milagro que a día de hoy siga con vida.

"Todos mis médicos dicen que soy un milagro andante. Tuve doce accidentes cerebrovasculares y seis ataques cardíacos cuando estaba en coma”, confesó Lamar Odom a Kevin Hart en una entrevista en 2018.