Imparable Anthony Davis: anota 45 puntos para ganar a los Celtics en Boston

Anthony Davis logró doble-doble de 45 puntos y 16 rebotes para los Pelicans de Nueva Orleans, que vencieron por 113-116 a los Celtics de Boston en el tiempo de prórroga.

La derrota de los Celtics les detiene una racha de siete victorias consecutivas. Davis volvió a brillar con sus tiros al aro en 45 minutos de juego, después de que anotó 48 el domingo en el tiempo de prórroga contra los Knicks de Nueva York. Esta vez sumó cuatro puntos en la prórroga y puso dos tapones.

El base Jrue Holiday consiguió 23 puntos y DeMarcus Cousins logró doble-doble de 19 puntos y 15 rebotes para los Pelicans.

Los Celtics fueron liderados por Kyrie Irving, que obtuvo 17 tantos, el reserva Marcus Smart agregó 16 y el dominicano Al Horford se acercó al doble-doble con 14 puntos y nueve rebotes. Horford jugó 38 minutos, encestó 5 de 9 tiros de campo, incluidos 4 de 5 triples, logró nueve rebotes y entregó seis asistencias.

El base Damian Lillard tuvo 31 puntos como líder anotador de los Trail Blazers de Portland, que detuvieron una racha de tres derrotas seguidas al vencer 118-111 a los Suns de Phoenix, que tuvieron a Devin Booker con 43 puntos.

Lillard jugó 36 minutos y dirigió el ataque de los Trail Blazers, que encestaron el 51 por ciento (46 de 91) de sus tiros de campo. C.J. McCollum logró 27 puntos y Al Farouq Aminu tuvo 19 para el equipo de Portland, que lideró con ventaja de 27 puntos en el tercer cuarto.

Por los Suns, que han perdido tres de cinco y cinco de los últimos seis partidos disputados, el líder encestador fue Booker, que anotó 43 puntos en 41 minutos sobre la pista de juego, 21 de ellos en el último cuarto. El reserva Troy Daniels sumó 18 tantos y el base Tyler Ulis tuvo 11 puntos.

Juancho, sin minutos en Denver

Nikola Jokic consiguió doble-doble de 29 puntos y 18 rebotes en la victoria de los Nuggets de Denver por 105-102 sobre los Mavericks de Dallas. Jokic lideró una lista de sólo tres jugadores con anotación de doble dígito, los tres titulares.

Además de Jokic, Gary Harris logró 25 puntos y Will Barton logró 22 para el equipo de Denver, que encestó el 46 por ciento (40 de 86) de sus tiros de campo. Los Mavericks tuvieron como su líder encestador a Dennis Smith con 25 tantos. Harrison Barnes agregó 17 y el reserva Devin Harris sumó 16 para el equipo tejano.

