Los Hornets se aprovechan las bajas de los Bulls

NBA | CHARLOTTE HORNETS 108 - 91 CHICAGO BULLS

Sin Butler, Rose y Mirotic, los Bulls se enfrentaban a uno de los equipos revelación de la Conferencia Este. Los Charlotte Hornets no dieron opción a los de Chicago, que no pudieron parar a Kemba Walker (30 puntos), Nico Batum (19 puntos, 13 rebotes) y Kidd-Gilchrist (20 puntos). Pau Gasol sumó 22 puntos y capturó 10 rebotes, aportación que no se vio acompañada de respaldo por parte de sus compañeros.