España cae en el debut del Eurobasket frente a Serbia

La selección española de baloncesto arranca con mal pie el Eurobasket 2015. Después de una preparación inmaculada, en la que España venció en todos los partidos, la 'ÑBA' ha caído en el primer choque de la competición oficial. Ha sido ante una gran selección, Serbia, que ostenta el subcampeonato mundial, pero el conjunto de Scariolo ha ofrecido malas sensaciones en su debut. Al final España 70 - 80 Serbia.

El principio del partido dejaba sensaciones agridulces.Serbia se ponía por delante 0-5, dejando a España sin conseguir anotar durante tres minutos y medio. Una vez se abrió la lata, la selección ha comenzado a anotar masivamente, de la mano de un inspiradísimo Rudy Fernández, hasta conseguir un 23 - 11 al salir del primer cuarto. Serbia parecía sentenciada muy al principio, pero era solo una ilusión de la realidad.

El partido se fue equilibrando progresivamente, con una España que comenzaba a hacer aguas en defensa, y a bloquearse en ataque. En este contexto, se ha llegado al 43 - 43 en el minuto 24, con la sensación de que los de Scariolo perdían el control de la situación, atados por una gran defensa. Los parciales no eran controlados por el seleccionador nacional, que no pedía tiempos muertos para frenar los parciales en contra. Serbia se comenzaba a sentir cómoda en ambos lados de la cancha, atando a Rudy y a Pau, que no recibían ayuda en ataque.

En esta progresión se ha llegado hasta el 52 - 62 para Serbia, a la que le salía todo en el aro español. Las individualidades de Pau Ribas, Pau Gasol y Felipe Reyes dejaban a la selección con oportunidades, pero 10 abajo a falta de 10 minutos. La barca española hacía aguas, y pocos arrimaban el hombro. Rudy Fernández, que empezó el partido muy fuerte desapareció. Mirotic ha cogido el relevo, pero sin que fuera suficiente.Hasta seis jugadores españoles han anotado dos o menos puntos. Sergio Rodríguez tampoco ha cuajado un buen partido, con tan solo dos puntos.

Al final del partido, España ha sacado fuerzas de flaqueza, dando balones a Pau, que en el poste bajo y en media distancia era imparable. Así, se llegaba al 68 - 69, con todo por decidir en el minuto 38. Ahí, Llull, asumió galones a pesar de estar jugando un partido flojo (1/5 en tiros de dos, 0/5 en triples) y perdió el balón, lo que ha conducido a un triple de Bjelica, que ha matado el partido. Se ha llegado hasta el 70 - 80 con España tirando de tres a la desesperada, y Serbia degustando una victoria merecida.