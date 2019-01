Derrick Rose pide perdón tras pedir a sus críticos que se "suicidasen"

Derrick Rose tiene mucho que agradecer a Tom Thibodeau. El base, lastrado por las lesiones, tuvo la confianza del que fuera el entrenador que le llevó a la élite en los Chicago Bulls. Ahora, 'Thibs' se ha marchado de los Timberwolves y las dudas han saltado.

Al ser preguntado por su nuevo rol en el equipo, Rose fue claro: "Tengo mucha confianza en mí mismo. 'Thibs' es el entrenador que confió en mí. Él catapultó mi carrera de nuevo y siempre le estaré agradecido por ello, pero para todos aquellos que piensan que esto va a acabar, suicidaos".

Later in the session, Rose also used that phrasing again: "Like I said, for everybody that think I'm not going to play the same way, kill yourself, because I believe in myself." — Chris Hine (@ChristopherHine) 7 de enero de 2019

No se quedó ahí, volvió a repetir esas polémicas palabras por las que ha tenido que pedir perdón. "Como he dicho, para todos aquellos que piensan que no voy a jugar de la misma manera, suicidaos, porque creo en mí mismo", reiteró.

Poco después, Rose escribió un mensaje de disculpa, asegurando que "no lo pensaba literalmente", arrepintiéndose de haber usado esos términos.