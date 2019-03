El Barcelona doblega a Obradoiro y Valencia sigue invicto tras arrasar a Bilbao Basket

El Barcelona Lassa ha doblegado al Rio Natura Monbus en el Fontes do Sar (62-69) en uno de los mejores partidos en defensa de los locales, que pagaron en el último cuarto la falta de acierto en ataque.

Los triples sirvieron al equipo visitante para conseguir una cómoda renta, que mantuvieron durante un primer periodo en las pérdidas rivales sirvieron a los de Xavi Pascual para tener más tiros a canasta.

El equipo de Moncho Fernández recortó, poco a poco, la distancia en el luminoso. Santi Yusta, exjugador del Real Madrid, consiguió sus mejores minutos hasta ahora de la temporada, con una fortaleza defensiva que le sirvió para atacar con una sonrisa que lo llevó hasta los ocho puntos en algo más de siete minutos, con su equipo metido en el partido.

Lo intentó el Obradoiro de todas las maneras, pero el acierto el máximo anotador de la Liga Endesa, Waczynski, no llegó y no fue capaz de rematar un partido excepcional en defensa que no llegó acompañado de fortuna en ataque que acabó con una diferencia demasiado abultada

Rio Natura Monbus 62 - 69 F.C Barcelona Lassa

El Valencia Basket sumó su décimo octava victoria consecutiva en la Liga Endesa al pasar por encima de un Dominion Bilbao Basket que había mostrado hasta ahora su mejor versión como visitante pero que en la Fonteta no pudo plantar cara al invicto líder en ningún momento.

El equipo valenciano borró de la pista con su excelente defensa a su rival durante toda la primera parte y en la segunda supo no relajarse para evitar cualquier reacción de un Bilbao al que la baja de Mirza Begic mantiene mermado su juego interior pero que en la Fonteta fue inferior en todos y cada uno de los aspectos del juego.

Con el choque decidido, el Bilbao trató con tesón de volver a reconducir su desventaja y maquillar su derrota pero le faltaron recursos y confianza. Tampoco el Valencia le dio opción pues las ganas de Stefansson, Sato, Trias y Shurna, los menos habituales en la rotación de Pedro Martínez le hicieron mantener la tensión hasta el final.

Valencia Basket 85 - 49 Bilbao Basket