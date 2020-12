El Barcelona abandona a Thomas Heurtel en el aeropuerto de Estambul al saber que estaba negociando con el Real Madrid

La decisión del Barcelona de no dejar viajar a Thomas Heurtel en el avión de vuelta del equipo desde Estambul ha generado un auténtico terremoto en el baloncesto español.

Y es que el base pidió al equipo poder viajar a Estambul donde estaba su representante, para negociar su posible salida y fichaje por el Fenerbahce. El problema surgió cuando el Barça se enteró de que en realidad, el jugador estaba en contacto con el Madrid.

Según confirmó el portal Eurohoops, la reacción del Barcelona fue dejar en tierra a Heurtel y no permitirle subir al avión que traía al equipo de vuelta a Barcelona.

El club azulgrana ha roto las negociaciones de salida con el jugador, que mañana miércoles tomará un avión de línea regular para regresar a Barcelona.

Indignación en el baloncesto español y mundial

La decisión del Barcelona sobre Heurtel ha provocado una indignación total en el mundo del baloncesto.

Mike James, base del CSKA, se preguntaba en su cuenta de Twitter "cómo no lo dejaron subir al avión. Siempre he visto al Barça como uno de los mejores clubes de la Euroliga pero, si esto es lo que parece, es una pena de verdad".

"No te queremos en este club y queremos que te vayas, pero sólo puedes ir al lugar que decimos. Esto no es una dictadura. No me quieres dejar ir y decidiré qué es lo mejor para mi familia", denunció James.

Kevin Seraphin, pívot que jugó en el Barcelona, fue mucho más duro y tildó de "puñado de aficionados" a los responsables del club azulgrana.

Evan Fournier, jugador de los Orlando Magic, fue contundente: "Barcelona, sois mezquinos por esto".

Mientras, Alfonso Reyes, presidente del sindicato de jugadores en España, calificó lo sucedido como un "acto injustificable e indigno".

Por último, la Asociación de Baloncestistas Profesionales publicó un tuit demoledor contra el Barcelona.

"A las 00:30 hay un jugador "tirado" en una ciudad extranjera. Su club no le ha dejado montar en su avión de vuelta. ¿Hace falta explicar a los responsables cómo está la situación de COVID-19? ¿No queda algo de humanidad?Estamos en contacto con el jugador para ayudarle en todo", indicó la ABP en sus redes sociales.