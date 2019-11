El aterrador relato de Mary Cain sobre los abusos en el Oregon Nike Project: "Pensé en suicidarme"

La joven promesa estadounidense Mary Cain ha roto su silencio para contar a través de un demoledor vídeo su traumático paso por el Oregon Nike Project. La atleta afirma haber sufrido abusos y humillaciones por parte de su entrenador Alberto Salazar hasta el punto de llegar a plantearse el suicidio.

Mary Cain ha asegurado que le pedían que adelgazara cada vez más y llegaban incluso a pesarla delante de sus compañeras para humillarla en público. La atleta fue obligada también a tomar pastillas anticonceptivas y diuréticos para reducir su peso.

"Tiene efectos sobre el desarrollo de una mujer. Primero perdí la menstruación durante dos meses. Luego fueron dos años. En total, no tuve el periodo durante tres años. Me empecé a sentir asustada, sola y atrapada. Empecé a tener pensamientos suicidas y a hacerme cortes a mí misma", relata la joven en un vídeo para 'The New York Times'. La joven llegó a desarrollar osteoporosis, infertilidad y llegó incluso a romperse cinco huesos.

El entrenador fue sancionado

Alberto Salazar cumple actualmente una sanción por la agencia antidopaje al ser acusado de saltarse las normas. El entrenador siempre negó lo sucedido con Mary Cain aunque otras atletas han contado también su experiencia, que fue parecida.

Critica la política de Nike

La joven denuncia no solo al entrenador sino a la entidad Nike, asegurando que deben cambiar su política de actuación y que no es suficiente con excluir al entrenador. "Me pregunto qué hubiese sido de mí si hubiese habido una psicóloga, una nutricionista o incluso una entrenadora en el programa", concluye.

Mary Cain fue la gran promesa del atletismo estadounidense. Se convirtió en la deportista más joven en participar con tan solo 17 años en un Campeonato del Mundo, acabando en novena posición en los 1.500 metros. Además, batió el récord mundial juvenil.