El anuncio viral de Nike contra el coronavirus, el racismo o la homofobia: "No puedes pararnos"

La marca deportiva Nike ha lanzado un nuevo y reivindicativo spot en el que desafía al coronavirus y se posiciona contra la homofobia, el racismo o el machismo. En él aparecen múltiples deportistas con mascarillas junto al lema: 'No puedes del deporte, no puedes pararnos'. El anuncio referencias a movimientos sociales como el Black Live Matters o la lucha por la igualdad de género.

La empresa de Oregón hizo coincidir este vídeo de su campaña 'You Can't Stop Us' haciéndolo coincidir con el esperado regreso de la NBA. El anuncio, locutado por la futbolista Megan Rapinoe, cuenta con la presencia de todas las estrellas de la marca deportivo en un increíble minuto y medio que combina imágenes de diferentes deportes a doble ventana.

Y es que el año 2020 será recordado como uno de los más convulsos de nuestra era. Al coronavirus se han unido crisis sociales como el auge de la lucha contra el racismo, pero también la homofobia o el machismo en muchos países. El spot de Nike, que acumula ya millones de reproducciones, trata de mandar un mensaje inspirador al tiempo que reúne a estrellas como Rafa Nadal, LeBron James o Cristiano Ronaldo.

"Nada puede detener lo que podemos hacer juntos. No puedes parar el deporte. Porque no puedes pararnos", termina el mensaje.