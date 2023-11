Ana Peleteiro, sobre si hay racismo en el atletismo: "No, los negros corremos más y molamos"

Ana Peleteiro ha regresado al máximo tras ser madre y el pasado mes de junio lograba un salto de más de 14 metros en el Meeting Internacional de Castellón. La medalla de bronce en los JJOO de Tokio en triple salto lleva tiempo entrenando con un objetivo en el horizonte: los Juegos Olímpicos del próximo verano en París. Allí tratará de volver a colgarse una medalla.

Entre entrenamiento y entrenamiento, la atleta gallega ha acudido al podcast de Laura Escanes ('Entre el cielo y las nubes') donde ha hablado de varios temas y en los que Ana Peleteiro habló sobre el racismo en el deporte y el atletismo. La atleta gallega sostuvo que en el atletismo "no hay racismo" y la razón que esgrimió es que "los negros corremos más". La polémica llegó por la desafortunada broma que pronunció sobre los atletas blancos.

"No, es que en atletismo los negros corremos más. En atletismo, los negros molamos. Los blancos se visten de negros, ¿sabes? En plan, del rollo. El pobrecito blanco que corre 100 metros es como 'cariño, no, no vengas'. Estoy de coña, pero es la realidad: en el atletismo no hay racismo", aseguraba Ana Peleteiro ante Laura Escanes.

La atleta gallega sí creía que podía haber clasismo, pero que si eras el más rápido en la pista, el problema se acababa.

"Puede haber clasismo, de si eres americano o si eres de Burkina Faso. Pero si viene uno de Burkina Faso y le saca 200 metros al segundo, pues le hace todo el estadio, 70.000 personas, la ola. Y da igual del color que seas, la religión o el país", defendía Ana Peleteiro.

Como era de esperar, las declaraciones de Ana Peleteiro han sido criticadas por muchas personas que señalan que si fuera un blanco el que las pronunciara sobre los negros, habría una polémica tremenda.

No es la primera vez que Ana Peleteiro protagoniza alguna polémica por unas declaraciones. El pasado mes de junio aseguró que había que "abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional". "El tema de la competición deportiva es delicado. En atletismo la mujer que más salta son 15 metros y pico y el hombre 18 metros y pico", aseguró entonces la medallista olímpica.

También se generó bastante polémica por sus palabras contra la gestación subrogada a raíz del caso de Ana Obregón, quien fue madre a los 68 años gracias a esa técnica. "No acaba de ser madre, acaba de comprar un bebé", llegó a declarar el pasado mes de marzo Ana Peleteiro.