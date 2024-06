Ana Peleteiro vuelve a explotar ante comentarios e insultos racistas: "Dejo las redes sociales porque..."

La atleta olímpica Ana Peleteiro ha denunciado comentarios e insultos racistas en sus redes sociales horas después de publicar una imagen de ella misma vistiendo la equipación oficial de España en los Juegos Olímpicos de París.

"¿Qué selección es?", "¿y el algodón para cuándo?"

La especialista en triple salto se ha pronunciado en su perfil de Instagram explicando lo sucedido y exponiendo decenas de comentarios racistas hacia ella sobre la imagen en la que posa con la camiseta nacional que se usará en los Juegos de París: "No hay deportistas blancos, ¿o qué?", "¿Qué selección es?", "madre mía que mal estamos", "y el algodón para cuándo"?...

La denuncia completa de Peleteiro en sus redes

"Desde ayer, que empecé a crear contenido con la ropa de mi país, España, estoy recibiendo innumerables comentarios racistas en las redes sociales. Han sido muchos los que he ido borrando y bloqueando, pero por supuesto continúan dejando mensajes de odio y desprecio cada vez que subo cualquier tipo de vídeo con la ropa de mi selección", empezó diciendo la deportista gallega.

"Me da mucha rabia e impotencia, pero sobre todo pena que se permitan estos comentarios sin represalias"

"Me da mucha rabia e impotencia, pero sobre todo pena, que a día de hoy sigan existiendo este tipo de personas; que además se sigan permitiendo este de comentarios en las redes sociales, sin ningún tipo de represalia. Hoy tengo el corazón un poco dolido, pero sé que estas emociones las convertiré en fuerza para que todos aquellos que se burlan o ponen en causa nuestra nacionalidad, se pongan la mano en el pecho al escuchar el himno de España gracias a nuestros éxitos", concluyó Peleteiro antes de dar las gracias a los comentarios -la mayoría- que mostraron apoyo y cariño en redes sociales.

Deja las redes sociales

Además, la atleta de 28 años ha anunciado que dejará las redes sociales hasta nueva orden: "Es con lo que realmente me quedo (apoyo de sus seguidores) y lo que me impulsa a luchar cada día por mis derechos y mis sueños. Dejo las redes sociales hasta nuevo aviso, para centrarme al 100% en lo importante. Ojalá volver pronto con la mejor de las noticias... Y que viva España y todos y cada uno de los españoles de corazón bonito", sentenció.

Sus declaraciones sobre los trans en el deporte

Por otra parte, hace meses, unas declaraciones de Peleteiro sobre la inclusión o no de los deportistas trans en el deporte generaron mucha polémica en redes sociales: "Si has madurado como hombre, aunque bajes tus niveles de testosterona tu densidad ósea y desarrollo muscular es diferente al de otras mujeres. En atletismo la mujer que más salta son 15 metros y pico y el hombre 18 metros y pico. Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional", aseguró.

