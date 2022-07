Amanda Lee se convierte en la primera mujer piloto del escuadrón aéreo 'Blue Angels'

Amanda Lee ya es una de los 'Blue Angels', bueno, en realidad es la primera mujer piloto que forma parte de este escuadrón estadounidense de espectáculos aéreos y ya ha abierto camino a otras mujeres en la élite de la aviación.

Igual que se lo abrieron a ella porque Cora Fuller consiguió en 1931 la primera licencia femenina para volar en Estados Unidos, hoy 91 años después, Amanda Lee se convierte en la primera mujer piloto en los 'Blue Angels'.

"Siendo sincera, yo soy primero piloto y segundo una persona, y mi género no debe influir en eso", asegura. Y tanto que no, y es que desde que se crease esta división en 1946, ninguna mujer había conseguido entrar como piloto permanente de los 17 que forma en esta élite de la aviación norteamericana.

Entrenan física y también mentalmente para ser los mejores, y Amanda está entre ellos, con un mensaje para los más pequeños: "Los niños crecen y ellos no piensan en si pueden o no hacer algo por su género, raza, etnia. Ellos solo quieren salir ahí y decir, esto es lo que quiero, no hay nada más en su cabeza", asegura.

Igual que hizo Amanda para que donde todo eran hombres se colase por primera vez un nombre femenino.