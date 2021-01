Yoggatón: reguetón y yoga contra el pesimismo por la pandemia del coronavirus

Combinar las posturas de yoga con la música de cantantes como Bad Bunny y Maluma. Se conoce como yoggatón, una combinación de yoga y perreo gracias al que, según su creadora, se puede combatir el pesimismo creado por la pandemia del coronavirus.

"El movimiento pélvico es tan poderoso e intenso que hace salir todos esos demonios que te están habitando y, ahora con la covid-19, tendemos a estar mucho en la cabeza y ver lo malo", explica Maque Pereyra.

"Ese sudar, sentirse sensual, tocarse, exhalar fuerte, ir con el 'beat' del perreo y combinarlo al mismo tiempo con una meditación a través de la respiración bastante profunda, es lo que ofrece yoggatón a diferencia de las otras prácticas de yoga", señala Pereyra.

El yoggatón nació en el año 2016 en Berlín, capital de la diversidad, el techno y el ocio nocturno. La creadora explica que el nacimiento de esta disciplina ha sido "un continuo": la suma de sus conocimientos académicos junto con la experiencia de la cultura urbana en la que se mueve.

Cuenta que lo "descubrió" un día que volvía de fiesta y sentía que necesitaba estirar. "Dije, me pongo reguetón, porque tengo todavía el sentimiento de la fiesta dentro, pero necesito estirar sí o sí porque, si no, de esta no sobrevivo", comenta.

"Entonces me puse a hacer yoga y empecé a permitirme mover el culo y perrear mientras lo hacía. A partir de eso vi, guau, que esto tenía algo super hipnotizante", señala Pereyra, quien añade que no recuerda cuántas horas le dedicó esa primera vez.

"Solo sé que fueron horas que estuve diciendo 'qué rico se siente: perro bocabajo, volver, respirar, inhalar, saludo al sol, otra vez, perrear.' Ese fue el acercamiento y todo ese 'continuo' se condensó en ese momento", cuenta.

Pero en la construcción del yoggatón como fenómeno completo, influyeron también los conocimientos teóricos y académicos de su creadora.