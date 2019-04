Michael Wolff presenta en Madrid su polémico libro sobre Donald Trump, 'Fuego y furia'

El periodista y escritor Michael Wolff, autor de 'Fuego y furia', considera que Donald Trump y su equipo no podrán ser acusados de conspiración en relación con la trama rusa, porque son "unos delincuentes de tan baja categoría" que no son capaces de cometer un delito así.

"Son una pandilla que no tienen ni idea de lo que están haciendo", ha recalcado Wolff, que refleja los primeros meses de Trump en la Casa Blanca a través de unas 200 entrevistas con el propio presidente, sus asesores más destacados y otras fuentes conocedoras de los entresijos de la campaña presidencial en 2016 del ahora jefe de Estado.

Según Wolff (Paterson, Nueva Jersey, 1953), a Donald Trump, al que ha tildado de "payaso y estúpido", le encanta "amenazar con la guerra", a pesar de que no le interesa "nada ir a la guerra", porque eso precisa de "mucho enfoque y una capacidad de lidiar con mucha información, que no es algo que tenga" el presidente norteamericano. Y es que, "si no tienes tiempo para escuchar a tus generales", no se puede ir a la guerra, ha sostenido el escritor, que considera que para ello se necesita tener disciplina.



La guerra es la acción que más información necesita y ahora se impulsan por datos, ha señalado Wolff, que ha destacado que Trump se ha rodeado de generales porque le confieren autoridad, pero no puede hablar con ellos porque, cuando éstos "entran en la sala con un 'power point', él se va".



No obstante, ha recalcado que siempre existe un riesgo, sobre todo cuando una persona es tan imprevisible como Trump, que no lee nada, por lo que es imposible hacerle llegar información: "Es literalmente como un muro, ese hombre vive en su propia realidad", ha recalcado.



El periodista se ha mostrado convencido también de que el presidente norteamericano "tiene una aventura", porque su mayor motivación "ha sido cazar mujeres", aunque ha confesado que no sabe con quién.



También se ha referido a todos los altos cargos que han abandonado la Administración norteamericana en los últimos tiempos y ha asegurado que, mientras antes trabajar en la Casa Blanca era la cumbre de una carrera, ahora es perjudicial y los que pasan por allí se convierten en "parias".



Preguntado por la "moraleja" que puede sacarse de la presidencia de Trump, el periodista ha señalado que será la de los riesgos que se corren como votantes, un riesgo existencial, ha dicho, que asumes cuando decides elegir a alguien que no tiene nada que ver con lo que se ha visto hasta el momento.



"Trump rompe con la idea de lo que un presidente debería ser, de lo que la política puede ser", ha indicado Wolff, que ha destacado que el presidente norteamericano es incapaz de gestionar los poderes que posee.



El autor de "Fuego y furia" ha opinado que la sociedad ya piensa que la de Trump es una "experiencia fracasada" y que no habrá posibilidades de un segundo mandato.