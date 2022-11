Will Smith habla por primera vez en una entrevista de su puñetazo a Chris Rock en la gala de los Óscar

Pasó de ser el favorito a ganar el Premio Óscar a mejor actor (que se lo terminó llevando) a ser el hombre más buscado del mundo. Todo ello, a raíz del puñetazo que le propinó al actor Chris Rock en la gala de los Óscar del pasado mes de marzo, después de que bromeara con la alopecia de su esposa, Jada Pinkett. Ahora, y ocho meses después, Will Smith ha reaparecido en público para hablar en una entrevista sobre aquel suceso que dejó boquiabierto a todo el planeta.

Smith ha asegurado que está arrepentido por lo que hizo, y afirma que "estaba pasando por algo esa noche, y no justifica mi comportamiento en absoluto. Solo diría que, si me preguntas qué aprendí, es que tenemos que ser amables el uno con el otro". Pese a que al principio le llovieron las críticas, el apoyo a la reacción de Smith fue muy grande, muy especialmente después de que su mujer le dejara vendido a ojos de la opinión pública asegurando que "no necesitaba protección".

La Academia anunció que vetaba al actor durante una década en sus actos, aunque podría ser nominado e incluso premiado a los Óscar, y muchos proyectos que tenía pendientes de realizar terminaron por irse de su mano. Ahora, el actor, ya recuperado de un suceso que le destrozó emocionalmente, se prepara para volver a la gran pantalla y recordar a todo el mundo el gran actor que ha sido siempre, y que tantos fans acumula a lo largo del mundo.

La próxima gala, en marzo de 2023

Mientras la anterior gala de los Premios Óscar estuvo caracterizada por aquel incidente, todas las miradas ya están puestas en la siguiente edición de los Óscar, que será la 95ª, y que tendrá lugar el 12 de marzo de 2023. Las votaciones finales entre los miembros de la Academia se harán a principios de año y todas las nominaciones se harán oficiales el 24 de enero de 2023, mes y medio antes de que se celebre la gala más popular del cine a nivel mundial.

Entre los principales candidatos, se da por sentado que Austin Butler partirá como favorito en la categoría de mejor actor principal por interpretar a Elvis Presley en la película biográfica 'Elvis', y Ana de Armas también tiene muchas opciones para ser candidata tras interpretar a la célebre Marilyn Monroe en la película 'Blonde', estrenada en el año en que se han cumplido seis décadas de la muerte de la mítica artista, que sigue siendo considerada un mito legendario.