El mito de Marilyn Monroe pervive 60 años después de su muerte, un misterio jamás aclarado

El 4 de agosto de 1962 es recordado como uno de los días más tristes en la historia de la cultura moderna. Tal día como este jueves hace 60 años, era hallada sin vida la mítica Marilyn Monroe, uno de los sex symbol más míticos de la historia, y muy especialmente en los años 50, donde su look y las diversas artes en que se manejaba cambió por completo la manera de ver el cine y la música. En pleno 2022, su recuerdo sigue estando vivo como muy pocos en la historia.

Marilyn Monroe fue conocida no solamente por su trabajo, también por las complicadísimas relaciones, que, según los más cercanos a ella, la dejaron destrozada emocionalmente. La artista llegó a estar casada en tres ocasiones, y todos sus matrimonios acabaron en divorcio. Su primer matrimonio fue muy turbulento, casándose ella con tan solo 16 años y cuatro años después de haberse enterado que tenía una hermana a la que no conoció hasta entonces.

Además, este pasado abril de 2022 se conoció la identidad de su padre biológico, un hombre llamado Charles Stanley Gifford, y que era un compañero de trabajo de su madre. Envuelta en numerosos problemas desde la niñez, el caos en sus matrimonios no fue lo único que marcó su vida personal. También su presunta aventura con el presidente John F. Kennedy, siendo el momento cumbre aquel día en que le cantó la canción 'Happy Birthday, Mr. President'.

Un final trágico y bajo sospecha

El rumor de la época fue el presunto romance de Monroe con el presidente Kennedy, y con el hermano de este, Robert. Además, se rumoreaba que la artista tenía información de alto secreto sobre Fidel Castro, entonces dirigente de Cuba, en una época donde el mundo rozaba la guerra nuclear. El 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue encontrada sin vida en su apartamento por su ama de llaves, estando desnuda en la cama y tumbada boca abajo.

Fueron muchos los indicios que indujeron a pensar que la artista había sido asesinada, como la postura en que fue hallada muerta, la manera en que estaba ordenada la habitación (ella era conocida por sus cercanos y por su psiquiatra como una persona que no ordenaba casi nada), y unos golpes en el cuerpo que ni tan siquiera se mencionaron en la autopsia, además de que las fotografías que se hicieron en la habitación fueron manipuladas intencionadamente.

Hay dos factores más a tener en cuenta: el primero es la presunta sobredosis, puesto que el forense declaró que no había indicios de que Marilyn hubiera tomado ni una sola pastilla, y su estómago estaba "casi vacío" en el momento de su muerte. Por otro lado, la artista tenía un diario que desapareció misteriosamente la noche de su muerte y nunca volvió a ser encontrado, además de que se borró todo el registro de llamadas hechas desde su casa ese día. Mientras algunos piensan que no se contó toda la verdad, hay quienes apuntan a un complot que acabó con su vida. El misterio, en cualquier caso, continúa ahí, y no hace olvidar 60 años después a una leyenda inolvidable para el mundo entero.