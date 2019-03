Vuelve Ana Torroja, tras cinco años fuera de los escenarios, con su álbum 'Conexión'

"Hoy soy una persona con mucha energía, con muchas ganas de luchar, de disfrutar y de dar guerra, con fuerza, pero no de víctima, sino con poder", afirma en una entrevista celebrada en Madrid el día de la publicación del álbum. Ha pasado casi un lustro desde el lanzamiento de "Sonrisa" (2010), su último disco de estudio, un lapso largo que se explica por el extenso recorrido que ese disco tuvo en directo, sobre todo fuera de España, y también "por circunstancias de la vida".

"Hubo cosas personales que no me permitían estar libre para ofrecer algo bonito y bueno", reconoce, ahora que se siente "feliz" con "uno de los mejores trabajos" que, en su opinión, ha grabado. Según cuenta, la idea surgió de México, "el país más importante" de su vida profesional y personal junto con España.

Allí se fraguó y de allí son, a excepción de Miguel Bosé, los invitados que participan en dúos como el de "Un año más", junto a Carla Morrison y Ximena Sariñana, "Me cuesta tanto olvidarte" con Leonel García o el de "Duele el amor", reunida con Aleks Syntek. Surge de una larga preparación con el productor Aureo Baqueiro, que reside en Los Angeles, por lo que, además, se ha realizado a distancia, "lo más difícil" para Ana Torroja, acostumbrada a "estar en la puerta del estudio antes de que se despierte el ingeniero".

"Había dejado de cantar obligatoriamente porque perdí la voz"

"También fue muy difícil seleccionar las canciones", añade la intérprete, que ha escogido casi todas "las que siempre están" a fin de cuajar "una autobiografía musical" en la que ella es la conexión a la que se refiere el título. Ahí figuran, por ejemplo, temas emblemáticos de su etapa con Mecano como "La fuerza del destino", "Maquillaje", "El 7 de septiembre", "Me cuesta tanto olvidarte", "Mujer contra mujer", "Hoy no me puedo levantar" y, como cierre, igual que en sus conciertos, "Barco a Venus". "Son canciones de los tres", reivindica Torroja, la voz que dio vida a aquellas composiciones creadas por los dos hermanos Cano.

"No he dejado de interpretarlas nunca y creo que si alguien tiene derecho de cantarlas, soy yo", añade. Aunque son minoría, también hay temas como "Corazones" o "Duele el amor", que representan la etapa en solitario que abrió en 1997 con el álbum "A contratiempo".

"Había dejado de cantar obligatoriamente porque perdí la voz y me fui a vivir a Nueva York, desconectando de la música. Cuando volví a meterme en un estudio, estaba tímida, asustada y nerviosa, con la responsabilidad de sacar un disco sola tras el exitazo de Mecano. Me daba miedo fallarle a la gente, sus expectativas, pero no lo hice", recuerda orgullosa. Su nuevo disco incluye además cuatro temas originales, "pocos" quizás, pues son los únicos junto a los de "Sonrisa" en más de una década, desde la publicación de "Frágil" (2003).

"Son canciones hechas a medida. Normalmente, cuando pido una canción, siempre se van a Mecano. Insistí en que no pensaran en mí y que, si lo hacían, fuese como solista y como una Ana de futuro, no de pasado", cuenta sobre el origen de "A tus pies", "Infiel", "Disculpa", "Quiero llorar" y el primer single, "Despierta".

El pasado mes de octubre salió la "esperada" sentencia con la indemnización para la cantante y su amiga, la modelo y actriz Esther Arroyo, por el accidente de vehículo que sufrieron en Cádiz en 2008 y en el que murió un amigo suyo. "Ese sonido, ese golpe seco que no se te va de la cabeza y todo lo que hubo alrededor fue una experiencia difícil, pero yo soy muy positiva. Si te dan la oportunidad de volver a nacer, si sobrevives, son muy importantes este tipo de vivencias que te acercan a la esencia, a lo más puro y primitivo, que te convierten en un niño y te ponen a vivir el presente", reflexiona.