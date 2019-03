El vídeo de un recorrido por Barcelona gana la III edición del Timelapse ShowFest

Recorrer una ciudad a cámara rápida. En ello se basan los timelapse, con los que se tienen otra perspectiva de lugares, monumentos o catedrales. El inglés Rob Whitworth ha empleado más de 360 horas de trabajo, 78 realizando las instantáneas, en realizar un timelapse en la ciudad de Barcelona. Todo su esfuerzo ello se traduce en apenas un vídeo de dos minutos que le ha hecho convertirs en el ganador de la tercera edición del Timelapse ShowFest.

La clave es la localicación, bien sea por encima de las nubes, debajo del mar, o en un archipiélago en el norte de Noruega, donde para captar la aurora boreal uno de los concursantes pasó una semana.

Esta técnica además permite adentrarnos en lugares donde no puede una videocámara por la humedad, como en la Gruta de las Maravillas. Un timelapse grabado ahí ha obtenido el segundo puesto. "Es la recompensa a un montón de meses, hemos estado prácticamente un año para poder hacer este trabajo y me he desplazado a las grutas de las Maravillas en más de 20 ocasiones", asegura un espcialista en esta técnica.



Incluso se puede realizar en una casa, con una tela negra y dejando que las flores crezcan. A los timelapse hay que añadir el retoque posterior que suele ser mínimo, ya que la imagen emociona por sí sola.

Aquí puedes ver el vídeo ganador y varios de los que participaron: